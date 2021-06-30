На матче со Швецией Довбик побил рекорд Платини

Гол Артема Довбика, забитый на 121-й минуте (120: 37) во время матча сборной Украины со Швецией, стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы.

Источник: Football.ua, Sport.ua

Детали: Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини в рамках Евро-1984 в ворота Португалии (118: 53).

Также гол Довбика стал вторым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще.

Первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121: 01).

Кроме того, нападающий Довбик стал самым молодым автором забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы.

Форвард Днепра-1 отличился в 24 года и 9 дней, обойдя Александра Зинченко, который пробыл самым молодым голеодором менее двух часов.

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