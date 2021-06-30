Зінченко: Виходили на матч, як на війну

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко прокоментував історичну перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над збірною Швеції.

Джерело: Sport.ua

Пряма мова Зінченка: "Особисто мені було складно налаштуватися на матч, бо за перші три гри на команду вилилося дуже багато критики.

На всю команду і зокрема на мене.

Відчував, що можу дати команді більше.

Пишаюся, що сьогодні ми довели всій Європі і всій країні, що можемо досягати поставлених цілей".

"Ми заслужили цю перемогу. Завдання було зіграти компактно, єдиним блоком, тому що Швеція організована команда…"

"Виграли за рахунок характеру і бажання, все розуміли, скільки критики на нас всіх вилилося в перших іграх.

Дивилися один одному в очі і виходили на матч, як на війну. Розуміли, що нам потрібно добути історичний результат, і ми це зробили".

Деталі: Захисник збірної України Зінченко отримав нагороду "Зірка матчу" від УЄФА.

Зінченко забив гол у першому таймі, а потім віддав гольову передачу Артему Довбику на 120-й хвилині гри.

Технічний спостерігач УЄФА Патрик Боннер пояснив вибір Зірки матчу: "Зінченко забив м'яч і зробив чудову передачу в епізоді з переможним голом".

Передісторія: