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Зінченко: Виходили на матч, як на війну

Середа, 30 червня 2021, 03:05
Зінченко: Виходили на матч, як на війну

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко прокоментував історичну перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над збірною Швеції.

Джерело: Sport.ua

Пряма мова Зінченка: "Особисто мені було складно налаштуватися на матч, бо за перші три гри на команду вилилося дуже багато критики.

На всю команду і зокрема на мене.

Відчував, що можу дати команді більше.

Пишаюся, що сьогодні ми довели всій Європі і всій країні, що можемо досягати поставлених цілей".

"Ми заслужили цю перемогу. Завдання було зіграти компактно, єдиним блоком, тому що Швеція організована команда…"

"Виграли за рахунок характеру і бажання, все розуміли, скільки критики на нас всіх вилилося в перших іграх.

Дивилися один одному в очі і виходили на матч, як на війну. Розуміли, що нам потрібно добути історичний результат, і ми це зробили".

Деталі: Півзахисник збірної України Зінченко отримав нагороду "Зірка матчу" від УЄФА.

Зінченко забив гол у першому таймі, а потім віддав гольову передачу Артему Довбику на 120-й хвилині гри.

Технічний спостерігач УЄФА Патрик Боннер пояснив вибір Зірки матчу: "Зінченко забив м'яч і зробив чудову передачу в епізоді з переможним голом".

Передісторія:

  • Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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