Зинченко: Выходили на матч, как на войну

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

Источник: Sport.ua

Прямая речь Зинченко: "Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики.

На всю команду и в частности на меня.

Чувствовал, что могу дать команде больше.

Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей".

"Мы заслужили эту победу. Задача была сыграть компактно, единым блоком, так как Швеция организованная команда..."

"Выиграли за счет характера и желания, все понимали, сколько критики на нас всех вылилось в первых играх.

Смотрели друг другу в глаза и выходили на матч, как на войну. Понимали, что нам нужно добыть исторический результат, и мы это сделали".

Детали: Полузащитник сборной Украины Зинченко получил награду "Звезда матча" от УЕФА.

Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

Технический наблюдатель УЕФА Патрик Боннер объяснил выбор Звезды матча: "Зинченко забил мяч и сделал прекрасную передачу в эпизоде с победным голом".

Предыстория: