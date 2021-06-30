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Думаю, він отримав серйозну травму – Шевченко про Бєсєдіна

Середа, 30 червня 2021, 03:27

Під час матчу збірної України зі Швецією футболіст Артем Бєсєдін отримав травму коліна.

Джерело: Sport.ua

Пряма мова головного тренера української збірної Андрія Шевченка: "Я точно не знаю, але я запитав у лікарів. Я сподіваюся, що його пронесе. Маю велику надію, що нічого серйозного.

Але судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що він отримав все-таки серйозну травму".

Деталі: У додатковий час Артем Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру через травму, і його замінив Віктор Циганков.

Форвард українців покинув поле, накульгуючи, за допомогою лікарів.

 

Нагадаємо: Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Теми: футбол


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