Думаю, він отримав серйозну травму – Шевченко про Бєсєдіна
Середа, 30 червня 2021, 03:27
Під час матчу збірної України зі Швецією футболіст Артем Бєсєдін отримав травму коліна.
Джерело: Sport.ua
Пряма мова головного тренера української збірної Андрія Шевченка: "Я точно не знаю, але я запитав у лікарів. Я сподіваюся, що його пронесе. Маю велику надію, що нічого серйозного.
Але судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що він отримав все-таки серйозну травму".
Деталі: У додатковий час Артем Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру через травму, і його замінив Віктор Циганков.
Форвард українців покинув поле, накульгуючи, за допомогою лікарів.
Нагадаємо: Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.