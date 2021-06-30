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Думаю, он получил серьезную травму – Шевченко о Беседине

Среда, 30 июня 2021, 03:27

Во время матча сборной Украины со Швецией футболист Артем Беседин получил травму колена.

Источник: Sport.ua

Прямая речь главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко: "Я точно не знаю, но я спросил у врачей. Я надеюсь, что его пронесет. Очень надеюсь, что ничего серьезного.

Но судя по той боли, которая у него была, я думаю, что он получил все-таки серьезную травму".

Детали: В дополнительное время Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы, и его заменил Виктор Цыганков.

Форвард украинцев покинул поле, прихрамывая, с помощью врачей.

 

Напомним: Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Темы: футбол


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