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Посол Швеції привітав українську збірну: Героям слава!

Середа, 30 червня 2021, 09:32
Посол Швеції привітав українську збірну: Героям слава!
Фото з Twitter

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над шведською командою в 1/8 фіналу Євро-2020 словами "Слава Україні, героям слава!"

Джерело: Тіберг у Twitter 

Деталі: Перед початком матчу посол "передбачив", що переможуть жовто-блакитні (прапори України і Швеції жовто-блакитні – ред.)

До передбачення Тіберг долучив фото у формі української збірної.

Передісторія:

  • Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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Теми: футбол
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