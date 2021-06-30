Посол Швеції привітав українську збірну: Героям слава!
Середа, 30 червня 2021, 09:32
Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над шведською командою в 1/8 фіналу Євро-2020 словами "Слава Україні, героям слава!"
Джерело: Тіберг у Twitter
Деталі: Перед початком матчу посол "передбачив", що переможуть жовто-блакитні (прапори України і Швеції жовто-блакитні – ред.)
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава України, героям слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021
До передбачення Тіберг долучив фото у формі української збірної.
Передісторія:
- Збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
Українська правда