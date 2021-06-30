Посол Швеції привітав українську збірну: Героям слава!

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українську збірну з перемогою над шведською командою в 1/8 фіналу Євро-2020 словами "Слава Україні, героям слава!"

Джерело: Тіберг у Twitter

Деталі: Перед початком матчу посол "передбачив", що переможуть жовто-блакитні (прапори України і Швеції жовто-блакитні – ред.)

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава України, героям слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021

До передбачення Тіберг долучив фото у формі української збірної.

Передісторія: