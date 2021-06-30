Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020 словами "Слава Украине, героям слава!"

Источник: Тиберг в Twitter

Детали: Перед началом матча посол "предсказал", что победят желто-голубые (флаги Украины и Швеции желто-голубые – ред.).

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава України, героям слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021

К предвидению Тиберг приобщил фото в форме украинской сборной.

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