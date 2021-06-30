Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!
Среда, 30 июня 2021, 09:32
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020 словами "Слава Украине, героям слава!"
Источник: Тиберг в Twitter
Детали: Перед началом матча посол "предсказал", что победят желто-голубые (флаги Украины и Швеции желто-голубые – ред.).
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава України, героям слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021
К предвидению Тиберг приобщил фото в форме украинской сборной.
Предыстория:
- Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
Украинская правда