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Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!

Среда, 30 июня 2021, 09:32
Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!
Фото c Twitter

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил украинскую сборную с победой над шведской командой в 1/8 финала Евро-2020 словами "Слава Украине, героям слава!"

Источник: Тиберг в Twitter

Детали: Перед началом матча посол "предсказал", что победят желто-голубые (флаги Украины и Швеции желто-голубые – ред.).

К предвидению Тиберг приобщил фото в форме украинской сборной.

Предыстория:

  • Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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Темы: футбол
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