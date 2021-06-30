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В Україні попередили про пожежну небезпеку

Середа, 30 червня 2021, 11:06

У середу, 30 червня, у кількох областях центральної України та на Луганщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Зокрема, за інформацією Укргідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях.

Передісторія:

Українська правда
Теми: пожежаУкраїна


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