В Україні попередили про пожежну небезпеку
Середа, 30 червня 2021, 11:06
У середу, 30 червня, у кількох областях центральної України та на Луганщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Зокрема, за інформацією Укргідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях.
Передісторія:
- Восени 2020 року на Луганщині почалися масштабні пожежі.
- Тоді повідомлялось про про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
Українська правда