В Украине объявили о пожарной опасности
Среда, 30 июня 2021, 11:06
В среду, 30 июня, в нескольких областях центральной Украины и Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В частности, по информации Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях.
Предыстория:
- Осенью на Луганщине начались масштабные пожары.
- Тогда сообщалось о 9 погибших и 12 госпитализированных.
Украинская правда