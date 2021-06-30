В Украине объявили о пожарной опасности

В среду, 30 июня, в нескольких областях центральной Украины и Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В частности, по информации Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях.

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