Росія проводить навчання з підводним човном в Чорному морі на тлі Sea Breeze
Російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море на тлі навчань Sea Breeze.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флот РФ
Дослівно пресслужба: "Під час комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні і зануренні в звичайному і екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини, з максимальною глибиною понад 200 метрів".
Деталі: Повідомляється, що навчання пройшли "відповідно до плану бойової підготовки підводних сил флоту на одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря".
Наступним етапом вдосконалення морського вишколу підводників стане глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт" (маневр, який застосовується з метою заощадження енергоресурсів підводного човна і досягнення максимальної прихованості, а також в ситуаціях, які змушують субмарину перебувати в зануреному положенні з відключеними двигунами – ред).
Крім того, акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаполку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".
Повідомляється, що було виконано "близько десяти злетів і посадок на палубу корабля".
Передісторія:
- Напередодні Чорноморський флот повідомив, що російські військові провели в Криму навчальну перевірку сил протиповітряної оборони, в якій взяли участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і "Панцир-С".
- З 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн.