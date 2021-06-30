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Росія проводить навчання з підводним човном в Чорному морі на тлі Sea Breeze

Середа, 30 червня 2021, 11:27
Росія проводить навчання з підводним човном в Чорному морі на тлі Sea Breeze
Підводний човен "Колпіно". Фото Міноборони РФ

Російський дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр", вийшов на навчання в Чорне море на тлі навчань Sea Breeze.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Чорноморського флот РФ

Дослівно пресслужба: "Під час комплексного навчання підводники відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном при спливанні і зануренні в звичайному і екстреному варіантах, виконавши занурення на різні глибини, з максимальною глибиною понад 200 метрів".

Деталі: Повідомляється, що навчання пройшли "відповідно до плану бойової підготовки підводних сил флоту на одному з морських полігонів в акваторії Чорного моря".

Наступним етапом вдосконалення морського вишколу підводників стане глибоководне занурення з проведенням "покладки на ґрунт" (маневр, який застосовується з метою заощадження енергоресурсів підводного човна і досягнення максимальної прихованості, а також в ситуаціях, які змушують субмарину перебувати в зануреному положенні з відключеними двигунами – ред).

Крім того, акваторії Чорного моря екіпажі вертольотів Ка-27 зі складу окремого змішаного авіаполку виконали практичні польоти з палуби патрульного корабля "Павло Державін".

Повідомляється, що було виконано "близько десяти злетів і посадок на палубу корабля".

Передісторія:

  • Напередодні Чорноморський флот повідомив, що російські військові провели в Криму навчальну перевірку сил протиповітряної оборони, в якій взяли участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і "Панцир-С".
  • З 28 червня до 10 липня у Чорному морі проходять міжнародні військові навчання Sea Breeze, співорганізаторами яких є США та Україна. Загалом у маневрах беруть участь понад 30 країн. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне мореЧФ Росії
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