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Россия проводит учения с подводной лодкой в Черном море на фоне Sea Breeze

Среда, 30 июня 2021, 11:27
Подлодка "Колпино". Фото Минобороны РФ

Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне учений Sea Breeze.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флот РФ

Дословно пресс-служба: "В ходе комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров".

Детали: Сообщается, что учения прошли "в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря".

Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением "покладки на грунт" (маневр, который применяется в целях сбережения энергоресурсов подлодки и достижения максимальной скрытности, а также в ситуациях, которые вынуждают субмарину находиться в погруженном положении с отключенными двигателями – ред).

Кроме того, акватории Чёрного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиаполка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

Сообщается, что было осуществлено "порядка десяти взлетов и посадок на палубу корабля".  

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Темы: РосcияЧерное мореЧФ России


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