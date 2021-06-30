Травмований Бесєдін завершив участь в Євро-2020
Футболіст збірної України Артем Бесєдін, якого травмували під час матчу із Швецією, повертається до Києва на обстеження та не буде брати участь у наступному матчі проти Англії.
Джерело: член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський у Facebook
Пряма мова: "Він вимушено залишає розташування команди та повертається до Києва, щоб пройти додаткове обстеження".
Деталі: Шовковський додав, що тепер збірна не може розраховувати на допомогу Бесєдіна в наступних матчах, а лише на підтримку.
Тренер сподівається, що у Бесєдіна не буде сильного пошкодження.
Що передувало: Під час матчу збірної України зі Швецією футболіст Артем Бєсєдін отримав травму коліна.
У додатковий час Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру. Футболісту збірної Швеції за це дісталась червона картка.
Форвард українців покинув поле, накульгуючи, за допомогою лікарів.
Нагадаємо:
- Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.