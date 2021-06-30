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Травмований Бесєдін завершив участь в Євро-2020

Середа, 30 червня 2021, 11:32
Травмований Бесєдін завершив участь в Євро-2020

Футболіст збірної України Артем Бесєдін, якого травмували під час матчу із Швецією, повертається до Києва на обстеження та не буде брати участь у наступному матчі проти Англії.

Джерело: член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський у Facebook

Пряма мова: "Він вимушено залишає розташування команди та повертається до Києва, щоб пройти додаткове обстеження". 

Деталі: Шовковський додав, що тепер збірна не може розраховувати на допомогу Бесєдіна в наступних матчах, а лише на підтримку. 

Тренер сподівається, що у Бесєдіна не буде сильного пошкодження.

Що передувало: Під час матчу збірної України зі Швецією футболіст Артем Бєсєдін отримав травму коліна.

У додатковий час Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру. Футболісту збірної Швеції за це дісталась червона картка. 

Форвард українців покинув поле, накульгуючи, за допомогою лікарів.

Нагадаємо:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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