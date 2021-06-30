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Травмированный Беседин завершил участие в Евро-2020

Среда, 30 июня 2021, 11:32
Травмированный Беседин завершил участие в Евро-2020

Футболист сборной Украины Артем Беседин, которого травмировали во время матча со Швецией, возвращается в Киев на обследование и не будет принимать участие в следующем матче против Англии.

Источник: член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский в Facebook

Прямая речь: "Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование".

Детали: Шовковский добавил, что теперь сборная не может рассчитывать на помощь Беседина в следующих матчах, а лишь на поддержку.

Тренер надеется, что у Беседина не будет сильного повреждения.

Что предшествовало: Во время матча сборной Украины со Швецией футболист Артем Беседин получил травму колена.

В дополнительное время Беседин после грубого фола шведа Даниэльссон не смог продолжить игру. Футболисту сборной Швеции за это досталась красная карточка.

Форвард украинцев покинул поле с помощью врачей.

Напомним:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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