Путин признался, что вакцинировался Sputnik V

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой...

Когда я делал прививку у нас в гражданском обороте были две вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и Sputnik V.

Они обе хорошие, но как мне показалось "Вектор" действует меньше по времени, но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и я принял для себя решение привиться Sputnik V. Тем более что Вооружённые силы у нас прививаются Sputnik V, а я всё-таки верховный главнокомандующий".

Детали: По его словам, у него не было побочных эффектов, температура не поднималась, но была чувствительность у места инъекции.

Путин добавил, что видео вакцинации не считает обязательным и россияне должны поверить ему на слово.

Также он заявил, что против массовой вакцинации.

Путин добавил, что не хочет локдауна для всей России и для того, чтобы его не было, сейчас "работают" в регионах, где вспышка коронавируса.

Напомним: