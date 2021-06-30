Путин признался, что вакцинировался Sputnik V
Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.
Источник: прямая линия с Путиным 30 июня
Прямая речь: "Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой...
Когда я делал прививку у нас в гражданском обороте были две вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и Sputnik V.
Они обе хорошие, но как мне показалось "Вектор" действует меньше по времени, но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и я принял для себя решение привиться Sputnik V. Тем более что Вооружённые силы у нас прививаются Sputnik V, а я всё-таки верховный главнокомандующий".
Детали: По его словам, у него не было побочных эффектов, температура не поднималась, но была чувствительность у места инъекции.
Путин добавил, что видео вакцинации не считает обязательным и россияне должны поверить ему на слово.
Также он заявил, что против массовой вакцинации.
Путин добавил, что не хочет локдауна для всей России и для того, чтобы его не было, сейчас "работают" в регионах, где вспышка коронавируса.
Напомним:
- В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от Covid-19 препаратом "Спутник V", который не прошел необходимых клинических испытаний.
- Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
- В марте в Кремле сообщили, что Путин вакцинировался, но скрыли какой именно вакциной.
- Весной и летом 2021 года волна пандемии в РФ начала расти, несмотря на кампанию вакцинации "Спутником V". В РФ фиксируют максимумы по количеству умерших от Covid-19 и новых случаев заболевания.
- Sputnik V одобренный для использования в более чем в 60 странах. Препарат проходит проверку ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Согласование может открыть новые рынки сбыта, особенно в Европе.