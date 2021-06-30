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Путин признался, что вакцинировался Sputnik V

Среда, 30 июня 2021, 12:29
Путин признался, что вакцинировался Sputnik V

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.

Источник: прямая линия с Путиным 30 июня

Прямая речь: "Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой...

Когда я делал прививку у нас в гражданском обороте были две вакцины "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и Sputnik V.

Они обе хорошие, но как мне показалось "Вектор" действует меньше по времени, но я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и я принял для себя решение привиться Sputnik V. Тем более что Вооружённые силы у нас прививаются Sputnik V, а я всё-таки верховный главнокомандующий".

Детали: По его словам, у него не было побочных эффектов, температура не поднималась, но была чувствительность у места инъекции.

Путин добавил, что видео вакцинации не считает обязательным и россияне должны поверить ему на слово.

Также он заявил, что против массовой вакцинации.

Путин добавил, что не хочет локдауна для всей России и для того, чтобы его не было, сейчас "работают" в регионах, где вспышка коронавируса.

Напомним:

  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от Covid-19 препаратом "Спутник V", который не прошел необходимых клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
  • В марте в Кремле сообщили, что Путин вакцинировался, но скрыли какой именно вакциной.
  • Весной и летом 2021 года волна пандемии в РФ начала расти, несмотря на кампанию вакцинации "Спутником V". В РФ фиксируют максимумы по количеству умерших от Covid-19 и новых случаев заболевания.
  • Sputnik V одобренный для использования в более чем в 60 странах. Препарат проходит проверку ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Согласование может открыть новые рынки сбыта, особенно в Европе.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПутинРосcиявакцинациякоронавирусCovid-2019
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