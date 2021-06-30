Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни" ОГПУ
Новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова.
Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора"
Деталі: Заступник генпрокурора Мамедов і надалі буде відповідати за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.
Максим Якубовський раніше фігурував у журналістських розслідуваннях, зокрема щодо його сумнівних статків, які не відповідали доходам.
Окрім того, у соцмережах є відео, де Якубовський виступає від організації "Український вибір" Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, до роботи в прокуратурі Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із Медведчуком.
Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.
Чому це важливо: Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту серед ряду злочинів здійснюють процесуальний нагляд й щодо тих, які напряму можуть стосуватись Віктора Медведчука та організації "Український вибір". Зокрема, прокурори цього департаменту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинені на Донбасі та в окупованому Криму.
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Нагадаємо:
- У серпні 2020 року одразу кілька правозахисних організацій заявили про тиск на Департамент Офісу генерального прокурора з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, який утворили восени 2019 року.
- Гюндуз Мамедов курував напрямок воєнних злочинів і окупованих територій з 2016 року: спершу у прокуратурі АР Криму, а потім вже у Офісі генпрокурора, куди прийшов за часів Руслана Рябошапки.
- Після звільнення його команди залишився працювати з Венедіктовою, але довгий час перебував у конфлікті з генпрокуроркою.