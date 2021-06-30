Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни" ОГПУ

Новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту став Максим Якубовський замість Гюндуза Мамедова.

Джерело: зміни до наказу "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора"

Деталі: Заступник генпрокурора Мамедов і надалі буде відповідати за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Максим Якубовський раніше фігурував у журналістських розслідуваннях, зокрема щодо його сумнівних статків, які не відповідали доходам.

Окрім того, у соцмережах є відео, де Якубовський виступає від організації "Український вибір" Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, до роботи в прокуратурі Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із Медведчуком.

Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

Чому це важливо: Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту серед ряду злочинів здійснюють процесуальний нагляд й щодо тих, які напряму можуть стосуватись Віктора Медведчука та організації "Український вибір". Зокрема, прокурори цього департаменту представляють обвинувачення у справах щодо злочинів вчинені на Донбасі та в окупованому Криму.

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