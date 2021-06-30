Венедиктова сменила руководителя "Департамента войны" ОГПУ

Новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Источник: изменения в приказ "О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора"

Детали: Заместитель генпрокурора Мамедов и в дальнейшем будет отвечать за Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и взаимодействие с Тренинговым центром прокуроров.

Максим Якубовский ранее фигурировал в журналистских расследованиях, в частности относительно его сомнительного состояния которые не соответствовали доходам.

Кроме того, в соцсетях есть видео, где Якубовский выступает от организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. По информации журналистов, до работы в прокуратуре Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с Медведчуком.

Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

Почему это важно: Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта среди ряда преступлений осуществляют процессуальный надзор и к тем, которые напрямую могут касаться Виктора Медведчука и организации "Украинский выбор". В частности, прокуроры этого департамента представляют обвинения по делам о преступлениях совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму.

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Напомним: