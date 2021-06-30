Прем'єр і міністри прийшли на засідання в формі української збірної з футболу
Середа, 30 червня 2021, 13:34
Для підтримки збірної, яка вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, урядовці прийшли на засідання Кабміну у формі української команди.
Джерело: засідання Кабміну 30 червня
Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Україна в 1/4 фіналу Євро-2020 – це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям, дякую тренерам за цю перемогу.
Такі речі мотивують, об'єднують країну. Дякую нашій збірній".
Нагадаємо:
- Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
- 3 липня в 1/4 Євро-2020 українська команда зіграє зі збірною Англії.
Українська правда