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Прем'єр і міністри прийшли на засідання в формі української збірної з футболу

Середа, 30 червня 2021, 13:34

Для підтримки збірної, яка вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, урядовці прийшли на засідання Кабміну у формі української команди.

Джерело: засідання Кабміну 30 червня

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Україна в 1/4 фіналу Євро-2020 – це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям, дякую тренерам за цю перемогу. 

 

Такі речі мотивують, об'єднують країну. Дякую нашій збірній". 

Нагадаємо:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • 3 липня в 1/4 Євро-2020 українська команда зіграє зі збірною Англії.
 
 

Українська правда
Теми: футболУкраїнаКабінет міністрів


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