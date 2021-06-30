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Премьер и министры пришли на заседание в форме украинской сборной по футболу

Среда, 30 июня 2021, 13:34
Премьер и министры пришли на заседание в форме украинской сборной по футболу

Для поддержки сборной, вышедшей в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, правительство пришло на заседание Кабмина в форме украинской команды.

Источник: заседание Кабмина 30 июня

Прямая речь премьера Дениса Шмыгяля: "Украина в 1/4 финала Евро-2020 - это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят, спасибо тренерам за эту победу.

 

Такие вещи мотивируют, объединяют страну. Спасибо нашей сборной".

Предыстория:

  • Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
  • 3 июля в 1/4 Евро-2020 украинская команда сыграет со сборной Англии.

 
 

Украинская правда
Темы: футболУкраинаКабинет министров
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