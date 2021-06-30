Премьер и министры пришли на заседание в форме украинской сборной по футболу
Среда, 30 июня 2021, 13:34
Для поддержки сборной, вышедшей в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, правительство пришло на заседание Кабмина в форме украинской команды.
Источник: заседание Кабмина 30 июня
Прямая речь премьера Дениса Шмыгяля: "Украина в 1/4 финала Евро-2020 - это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят, спасибо тренерам за эту победу.
Такие вещи мотивируют, объединяют страну. Спасибо нашей сборной".
Предыстория:
- Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
- 3 июля в 1/4 Евро-2020 украинская команда сыграет со сборной Англии.
Украинская правда