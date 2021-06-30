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У травмованого Бєсєдіна ушкоджені зв‘язки і перелом: без футболу 6 місяців

Середа, 30 червня 2021, 15:38

За результатами МРТ-обстеження у нападника української збірної Артема Бєсєдіна, який травмувався під час матчу із Швецією, часткове пошкодження зв‘язок ноги і перелом виростків стегнової кістки.

Джерело: прессекретар збірної України Олександр Гливинський, УАФ, пресслужба ФК "Динамо" Київ

Пряма мова: "Після моторошного зіткнення в матчі Швеція-Україна гравець залишив поле з допомогою медиків.

Первинне обстеження головним лікарем національної команди Артуром Глущенком показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок".

Деталі: За словами Гливинського, точніший діагноз поставлять після МРТ, але травма Бєсєдіна потребуватиме тривалого лікування.

Згодом головний лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун розповів, що за результатами МРТ-обстеження Бєсєдіна у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок та перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Шморгун пояснив, що від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму.

Зараз у ФК проводять консультації з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо, повідомляється, що це консервативне лікування. Термін відновлення - близько 6 місяців.

Вранці 30 червня чартер з Бєсєдіним на борту приземлився у столиці України.

Що передувало: Під час матчу збірної України зі Швецією футболіст Артем Бєсєдін отримав травму коліна.

У додатковий час Бєсєдін після грубого фолу шведа Даніельссона не зміг продовжити гру. Футболісту збірної Швеції за це дісталась червона картка. 

Форвард українців покинув поле, накульгуючи, за допомогою лікарів.

Нагадаємо:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда
Теми: футболУкраїнаЄвропа


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