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У травмированного Беседина повреждены связки и перелом: без футбола 6 месяцев

Среда, 30 июня 2021, 15:38
У травмированного Беседина повреждены связки и перелом: без футбола 6 месяцев

По результатам МРТ-обследования у нападающего украинской сборной Артема Беседина, который травмировался во время матча со Швецией, частичное повреждение связок ноги и перелом мыщелков бедренной кости.

Источник: пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский, УАФ, пресс-служба ФК "Динамо" Киев

Прямая речь: "После жуткого столкновения в матче Швеция-Украина игрок покинул поле с помощью медиков.

Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок".

Детали: По словам Гливинского, точнее диагноз поставят после МРТ, но травма Беседина потребует длительного лечения.

Позже главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал, что по результатам МРТ-обследования Беседина у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок и перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Шморгун объяснил, что от удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Сейчас в ФК проводят консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно сообщается, что это будет консервативное лечение. Срок восстановления - около 6 месяцев.

Утром 30 июня чартер с Бесединым на борту приземлился в столице Украины.

Что предшествовало: Во время матча сборной Украины со Швецией футболист Артем Беседин получил травму колена.

В дополнительное время Беседин после грубого фола шведа Даниэльссон не смог продолжить игру. Футболисту сборной Швеции за это досталась красная карточка.

Форвард украинцев покинул поле с помощью врачей.

Напомним:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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Темы: футболУкраинаЕвропа
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