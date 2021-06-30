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У Зеленського кажуть, що Путіна неправильно інформують. Пропонують переговори

Середа, 30 червня 2021, 15:35
У Зеленського кажуть, що Путіна неправильно інформують. Пропонують переговори

В Офісі президента України вважають, що главу РФ Володимира Путіна некоректно інформують про ситуацію в Україні і знову пропонують переговори.

Джерело: радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Відразу скажу, що будь-які російські коментарі про Україну, в тому числі і коментарі пана Путіна, необхідно оцінювати тільки через призму їх системної пропагандистської роботи. Вони самі себе завантажили в певний набір стереотипів і тепер намагаються пояснити незрозумілі їм процеси трансформації української державності різними міфами.

Наведу конкретний приклад. Скажімо, коментуючи прийняте рішення про домашній арешт для Медведчука, російський президент сказав, що це рішення було прийнято напередодні ... виборчої кампанії. Але в Україні немає виборчої кампанії і навіть планів таких немає. А значить, можна зробити очевидний висновок про те, що помічники пана Путіна, м'яко кажучи, некоректно його інформують про ситуацію в Україні.

Як мінімум цим можна пояснити і помилкове трактування Путіним подій нашого політичного життя, зокрема зміст і значення законопроєкту про корінні народи України. Ну а повторення російським лідером фейку про "зовнішнє управління" не заслуговує окремих коментарів - це вже просто один з базових елементів російської пропаганди про Україну. Який так чи інакше повинен виправдати свідомо агресивні дії самої РФ проти України".

Деталі: За словами Подоляка, очевидні приклади некоректного інформування Путіна свідчать про необхідність прямих переговорів на рівні президентів - щоб позначити коректні позиції сторін з ключових питань.

Радник глави ОП зазначив, що президент Росії "підтвердив можливість таких переговорів, а визначити їх зміст - це технічне питання, яке має закрити саме російська сторона". Відповідні українські пропозиції, за словами Подоляка, вже зроблені.

Українська правда

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Теми: ПутінпропагандаРосіяОфіс президента
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