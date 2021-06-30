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У Зеленского говорят, что Путина неправильно информируют. Предлагают просветить

Среда, 30 июня 2021, 15:35

В Офисе президента Украины считают, что главу РФ Владимира Путина некорректно информируют о ситуации в Украине и снова предлагают переговоры.

Источник: советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сразу скажу, что любые российские комментарии про Украину, в том числе и комментарии господина Путина, необходимо оценивать только через призму их системной пропагандистской работы. Они сами себя погрузили в определённый набор стереотипов и теперь пытаются объяснить непонятные им процессы трансформации украинской государственности различными мифами.

Приведу конкретный пример. Скажем, комментируя принятое решение о домашнем аресте для Медведчука, российский президент  сказал, что это решение было принято в преддверии... избирательной кампании. Но в Украине нет избирательной кампании и даже планов таких нет. А значит, можно сделать очевидный вывод о том, что помощники господина Путина,  мягко говоря, некорректно его информируют о ситуации в Украине.

Как минимум этим можно объяснить и ошибочную трактовку Путиным событий нашей политической жизни, в частности содержание и значение законопроекта о коренных народах Украины. Ну а повторение российским лидером фэйка о "внешнем управлении" не заслуживает отдельных комментариев – это уже просто один из базовых элементов российской пропаганды об Украине. Который так или иначе должен оправдать заведомо агрессивные действия самой РФ против Украины".

Детали: По словам Подоляка, очевидные примеры некорректного информирования Путина свидетельствуют о необходимости прямых переговоров на уровне президентов - чтобы обозначить корректные позиции сторон по ключевым вопросам.

Советник главы ОП отметил, что президент России "подтвердил возможность таких переговоров, а определить их содержание – это технический вопрос, который должен быть закрыт именно российской стороной". Соответствующие украинские предложения, по словам Подоляка, уже сделаны.

Украинская правда
Темы: ПутинпропагандаРосcияОфис президента


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