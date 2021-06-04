У "Київтеплоенерго" знову прийшли прокурори і податківці

Працівники Печерської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли до КП "Київтеплоенерго", щоб отримати документи на підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами підприємства.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "КП "Київтеплоенерго" в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію".

Деталі: У КМДА додали, що кримінальне провадження не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго", підприємство надає необхідні матеріали та співпрацює зі слідством.

Там також пояснили, що документи, які цікавлять правоохоронців, стосуються діяльності посадових осіб підрядних та субпідрядних організацій – податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагентів.

Передісторія: