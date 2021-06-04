У "Київтеплоенерго" знову прийшли прокурори і податківці
П'ятниця, 4 червня 2021, 17:38
Працівники Печерської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли до КП "Київтеплоенерго", щоб отримати документи на підтвердження взаємовідносин з окремими контрагентами підприємства.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Дослівно: "КП "Київтеплоенерго" в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію".
Деталі: У КМДА додали, що кримінальне провадження не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго", підприємство надає необхідні матеріали та співпрацює зі слідством.
Там також пояснили, що документи, які цікавлять правоохоронців, стосуються діяльності посадових осіб підрядних та субпідрядних організацій – податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагентів.
Передісторія:
- Із 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
- 12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.
- Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
- 21 травня прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.
- Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці спецоперацією проти нього особисто.
Українська правда