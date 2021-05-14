Кличко наполягає, що обшуки в Києві - "велика спецоперація" проти нього

Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

Деталі: Мер не вважає десятки обшуків на ключових комунальних підприємствах та в департаментах міської адміністрації, вдома у їх керівників боротьбою з корупцією. На думку Кличка, правоохоронці "маніпулюють інформацію або відверто брешуть".

Мер наполягає, що міська влада "завжди співпрацює з правоохоронними органами і допомагає в розслідуванні справ про фінансові порушення". КМДА постійно здійснює внутрішні фінансові аудити і передає правоохоронцями матеріали щодо виявлених порушень".

За словами Кличка, з 2015 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав матеріали за 316 об'єктами аудиту. На сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до порушених раніше кримінальних справ. За всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 передали обвинувачувальні акти до суду.

Очільник столиці зазначає: із гучних, справ, про які сьогодні заявляють, частина стосуються підрядників. "Кажуть, що ті не сплатили податки. Підкреслю: міські підприємства податки сплатили! Які питання до міста?!", - обурюється Кличко.

Пряма мова: "…це ж все шите білими нитками! І смішно чути, що, мовляв, ніякої політики. Просто – велика спецоперація. Так, спецоперація! Але проти мене особисто. А мішенню стали міські підприємства і підрозділи адміністрації. Скажу одне: це – брудна політична боротьба і спроба закрутити гайки місцевому самоврядуванню.

Пройде цей номер в Києві – в інших містах тим більше! Тому, я вважаю, що ті, хто спланував цю атаку, повинні повернутися в законне русло. І припинити дестабілізацію ситуації в столиці. Нам потрібно працювати, втілювати заплановані проекти, зміни в Києві, а не влаштовувати шоу!".

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