Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

Джерело: Кривонос у Facebook

Дослівно: "Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента".

Деталі: Кривонос заявив, що його звільнення – це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", – додав він.

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