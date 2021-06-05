Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Субота, 5 червня 2021, 11:51
Kryvonos Serhii/Facebook

Ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

Джерело: Кривонос у Facebook

Дослівно: "Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента".

Деталі: Кривонос заявив, що його звільнення – це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", – додав він.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.
  • У відповідь на це Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.
  • Після цього Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  • Кривонос також заявляв, що спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович нібито завів в 2018 році групу снайперів на мінне поле на Донбасі. Арестович відповів, що це неправда.

Українська правда
Теми: Збройні силиармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі

ООН закликає Канаду і Ватикан розслідувати смерті 215 дітей зі школи-інтернату

Двоє росіян незаконно припливли в Україну, щоб відпочити в Одесі

"Слуги" вважають, що критики законопроєкту Зеленського підіграють олігархам

Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів

Усі новини...
Збройні сили
Сенатори США обговорили із Зеленським військову допомогу Україні
Міноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до "Градів"
У військовій частині ВМС загинув військовослужбовець
Останні новини
17:14
У G7 вирішили встановити єдиний податок для корпорацій не менше 15%
16:56
Лукашенко заявив Путіну, що не наказував посадити літак Ryanair у Мінську
16:42
Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі
16:13
У США громадянку Латвії звинуватили у причетності до міжнародної хакерської групи
16:09
У Харкові через "мінування" з медустанов евакуювали 120 людей
15:51
фотоУ Києві представники ЛГБТ вимагали ухвалити законопроєкт проти дискримінації
15:41
МАУ перегляне свої плани щодо відновлення польотів до Польщі
15:33
Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі
15:05
З початку року український експорт збільшився на більш ніж 25%
14:54
ООН закликає Канаду і Ватикан розслідувати смерті 215 дітей зі школи-інтернату
Усі новини...