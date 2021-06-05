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Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Субота, 5 червня 2021, 11:51
Ексзаступника секретаря РНБО Кривоноса звільнили з лав ЗСУ
Kryvonos Serhii/Facebook

Ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

Джерело: Кривонос у Facebook

Дослівно: "Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію...команда з Офісу Президента".

Деталі: Кривонос заявив, що його звільнення – це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Наразі мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що супротивники застосовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", – додав він.

Передісторія:

  • У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.
  • У відповідь на це Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.
  • Після цього Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  • Кривонос також заявляв, що спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович нібито завів в 2018 році групу снайперів на мінне поле на Донбасі. Арестович відповів, що це неправда.

Українська правда

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Теми: Збройні силиармія
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