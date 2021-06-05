Кличко поскаржився на погрози, а з обшуками приходять – після наради в ОП

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що йому постійно погрожують зміщенням з посади, а правоохоронці приходять з обшуками до комунальних підприємств після наради в Офісі президента.

Джерело: інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Мені постійно погрожують, навіть офіційні посадовці кажуть це. Я переконаний в тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів…

Пряма мова щодо обшуків: "Якщо є люди, які причетні до корупції, вони повинні нести відповідальність. Київ великий, але тим не менше люди одне одного знають. І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлене завдання … чекайте гостей. Добре. Чекаємо".

Деталі: За словами Кличка, найцінніше, що у нього є – це репутація. І він дуже уважно ставиться до цього питання.

Мер вважає, що "хтось хоче зробити загальну картину, що Кличко – "корупціонер".

Міський голова визнав, що корупція дійсно є, але у владі Києва з нею боряться.

Мер Києва розповів, що востаннє спілкувався з президентом пів року тому.

Кличко - голова Асоціації міст України. Водночас він розповів, що його не запросили на зустріч з регіонального розвитку, конгрес місцевих та регіональних влад, яка відбулася напередодні на Хмельниччині за участі президента Володимира Зеленського.

За словами мера Києва, запрошення він не отримав, але спостерігав за ходом конференції онлайн.

Також він відповів на слова Зеленського щодо некоректності його публічної поведінки: "Я намагаюся завжди себе поводити публічно коректно. Вперше чую, що я себе з кимось некоректно поводжу публічно. Бійок не відбувається, завжди намагаюся переконувати словом і бути абсолютно коректним та з повагою ставитися до будь-кого".

Кличко вважає, що Зеленський розпочав на його атаку, але має намір "відповідати на нападки".

Пряма мова: "Це робиться виключно для того, щоб зіпсувати репутацію, розказати про якісь "погані" речі, про "тотальну корупцію", що "Кличко неспроможний". Одне можу сказати: я не хвилююся, ми готові відповідати на будь-які запитання".

При цьому він додав, що не озвучував, чи збирається йти у президенти на наступних виборах через 3 роки. За словами Кличка, до виборів ще далеко.

Нагадаємо: Віталій Кличко поєднує посади голови Київради та голови Київської міської державної адміністрації. Восени 2020 року його повторно переобрали київським міським головою.

Однак навесні 2021 року знову загострився конфлікт між ним та Офісом президента. Команда Володимира Зеленського з 2019 року вдається до спроб замінити Кличка на посаді голови КМДА.

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