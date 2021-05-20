Зеленський про Кличка: Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти
Президент Володимир Зеленський заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко після низки обшуків у комунальних підприємствах столиці неправильно себе поводить із публікою. Президент заявив, що Кличко йому не конкурент, бо глава його Офісу не бере хабарів.
Джерело: глава держави на великій пресконференції 20 травня
Пряма мова: "Віталій Кличко мені нічого не зробив. Мене нічого не пов’язує з паном мером, крім одного, глава КМДА – це моя вертикаль і хоче він цього чи не хоче – це так і є.
Я нічого не хочу говорити про нього поганого. Я з великою повагою ставлюся до його перемог, до того як він став главою міста.
Питання правоохоронців, що йде чи 50, чи 70 обшуків в оточення пана Кличка. У Палатного... там ще якісь прізвища. Так не треба було викрадати гроші у бюджеті. Мені здається, що це справедливо. Але ж я нікого не відправляю.
Він, мені здається, дуже неправильно публічно себе поводить.
Справедливе питання, що він хоче від мене? Чому? Тому що він постійно мені пише, дзвоне, записується на прийом. Постійно, запитайте у нього. Навіть приходить в Офіс президента, коли я не готовий з ним зустрітися, тому що у мене бракує часу.
Його обрали кияни і я поважаю їх вибір, але я президент України і у мене питання не тільки пов'язані зі столицею. У столиці є менеджер і це він. Він має монополію влади.
Він звертався до мене з проханням, щоб його не звільняв я, хоча маю повноваження. Він до мене звертався. Я йому сказав: "Немає питань, будь ласка, працюйте. Показуйте результат. Тільки у мене прохання там є якісь люди і є ймовірно докази у правоохоронців, не треба красти гроші з бюджету України".
Щодо оновлення його оточення - я його не бачив, але це його вибір. У нього вся влада".
Зеленський про конкуренцію на виборах: "По-перше, ніхто ще не вирішив йти на другий термін, по-друге, його обирала не країна, а кияни, по-третє, є соцопитування і там, здається, є відповідь на це питання, по-четверте, мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти".
Деталі: За словами Зеленського, він не втручається в роботу Кличка.
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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка
Передісторія:
- 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
- Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
- Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
- В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
- 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.