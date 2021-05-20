Зеленський про Кличка: Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти

Президент Володимир Зеленський заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко після низки обшуків у комунальних підприємствах столиці неправильно себе поводить із публікою. Президент заявив, що Кличко йому не конкурент, бо глава його Офісу не бере хабарів.

Джерело: глава держави на великій пресконференції 20 травня

Пряма мова: "Віталій Кличко мені нічого не зробив. Мене нічого не пов’язує з паном мером, крім одного, глава КМДА – це моя вертикаль і хоче він цього чи не хоче – це так і є.

Я нічого не хочу говорити про нього поганого. Я з великою повагою ставлюся до його перемог, до того як він став главою міста.

Питання правоохоронців, що йде чи 50, чи 70 обшуків в оточення пана Кличка. У Палатного... там ще якісь прізвища. Так не треба було викрадати гроші у бюджеті. Мені здається, що це справедливо. Але ж я нікого не відправляю.

Він, мені здається, дуже неправильно публічно себе поводить.

Справедливе питання, що він хоче від мене? Чому? Тому що він постійно мені пише, дзвоне, записується на прийом. Постійно, запитайте у нього. Навіть приходить в Офіс президента, коли я не готовий з ним зустрітися, тому що у мене бракує часу.

Його обрали кияни і я поважаю їх вибір, але я президент України і у мене питання не тільки пов'язані зі столицею. У столиці є менеджер і це він. Він має монополію влади.

Він звертався до мене з проханням, щоб його не звільняв я, хоча маю повноваження. Він до мене звертався. Я йому сказав: "Немає питань, будь ласка, працюйте. Показуйте результат. Тільки у мене прохання там є якісь люди і є ймовірно докази у правоохоронців, не треба красти гроші з бюджету України".

Щодо оновлення його оточення - я його не бачив, але це його вибір. У нього вся влада".

Зеленський про конкуренцію на виборах: "По-перше, ніхто ще не вирішив йти на другий термін, по-друге, його обирала не країна, а кияни, по-третє, є соцопитування і там, здається, є відповідь на це питання, по-четверте, мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти".

Деталі: За словами Зеленського, він не втручається в роботу Кличка.

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