Кличко відповів на звинувачення Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко відповів на заяви президента Володимира Зеленського про те, що очільник столиці "постійно пише, дзвонить, записується на прийом" та приходить в Офіс президента, коли глава держави "не готовий з ним зустрітися".

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів.

Я, як мер столиці, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту - задля зустрічі з робочих питань. А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування - всіх членів АМУ.

Зустріч за останніх пів року так і не відбулася. А коли немає комунікації, - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?".

Деталі: Також Кличко відреагував на звинувачення президента щодо "не треба красти із бюджету". Мер заявив, що це маніпуляції та дискредитація міської влади, коли "шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі".

Нагадаємо: 20 травня Зеленський заявив, що Кличко після низки обшуків у комунальних підприємствах столиці неправильно себе поводить із публікою.

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