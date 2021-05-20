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Кличко відповів на звинувачення Зеленського

Четвер, 20 травня 2021, 17:45
Кличко відповів на звинувачення Зеленського
фото: Дмитро Ларін, УП

Мер Києва Віталій Кличко відповів на заяви президента Володимира Зеленського про те, що очільник столиці "постійно пише, дзвонить, записується на прийом" та приходить в Офіс президента, коли глава держави "не готовий з ним зустрітися".

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів.

Я, як мер столиці, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту - задля зустрічі з робочих питань. А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування - всіх членів АМУ.

Зустріч за останніх пів року так і не відбулася. А коли немає комунікації, - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?".

Деталі: Також Кличко відреагував на звинувачення президента щодо "не треба красти із бюджету". Мер заявив, що це маніпуляції та дискредитація міської влади, коли "шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі". 

Нагадаємо: 20 травня Зеленський заявив, що Кличко після низки обшуків у комунальних підприємствах столиці неправильно себе поводить із публікою.

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Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоЗеленський
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