Дефіцит води в Криму: окупанти розраховують на міжнародний суд
Представник Росії у Криму 7 червня заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на члена окупаційного "парламенту" півострова Юхима Фікса
Деталі: За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз в ході розгляду заяви "влади" Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".
Пряма мова: "Ми йдемо за своїм напрямом, направили звернення в слідком Росії, вже призначені слідчі, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз.
Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид по відношенню до кримчан".
Нагадаємо:
- 31 травня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тимчасовий водопровід в Криму, прокладений силами російських військових, нібито зняв "водну блокаду" окупованого півострова.
- При цьому окупанти в Криму планують регулярно залучати місцевих жителів до розчищення річок від каменів й гілок, аби хоча б трохи збільшити водний приплив до водосховищ.
- Глава так званого парламенту окупованого Росією Криму Володимир Константинов назвав тих, кого вважає винними дефіциті прісної води, серед них - нинішні нардепи України Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв.
- Окупаційна влада Криму анонсувала подачу позову проти громадян України, яких вважає винними в гострому дефіциті прісної води на захопленому півострові.