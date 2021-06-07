Дефіцит води в Криму: окупанти розраховують на міжнародний суд

Представник Росії у Криму 7 червня заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на члена окупаційного "парламенту" півострова Юхима Фікса

Деталі: За його словами, російські слідчі призначили низку експертиз в ході розгляду заяви "влади" Криму про порушення кримінальної справи щодо "організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова".

Пряма мова: "Ми йдемо за своїм напрямом, направили звернення в слідком Росії, вже призначені слідчі, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз.

Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид по відношенню до кримчан".

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