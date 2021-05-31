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У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Понеділок, 31 травня 2021, 14:20
У РФ заявили про зняття водної блокади окупованого Криму

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тимчасовий водопровід у Криму, прокладений силами російських військових, зняв водну блокаду окупованого Росією півострова.

Джерело: Шойгу, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Важливо відзначити, що Збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань. Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км".

Деталі: За словами Шойгу, це дозволило зняти водну блокаду півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Що передувало: У 2020 році підрозділи російської армії проклали трубопровід, який з'єднав Тайганське і Сімферопольське водосховища в окупованому Криму для поставки води в Сімферополь.

Чому це важливо: Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Передісторія:

  • В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.
  • У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.
  • У МЗС України пояснюють, що в Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, а проблема з водою загострилася через масовану мілітаризацію Росією півострова.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримокупаціявода
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