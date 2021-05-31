У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тимчасовий водопровід у Криму, прокладений силами російських військових, зняв водну блокаду окупованого Росією півострова.

Джерело: Шойгу, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Важливо відзначити, що Збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань. Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км".

Деталі: За словами Шойгу, це дозволило зняти водну блокаду півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Що передувало: У 2020 році підрозділи російської армії проклали трубопровід, який з'єднав Тайганське і Сімферопольське водосховища в окупованому Криму для поставки води в Сімферополь.

Чому це важливо: Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

Передісторія:

В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.

Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.

У Росії заявили, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.

У МЗС України пояснюють, що в Криму достатньо водних ресурсів для побутового використання, а проблема з водою загострилася через масовану мілітаризацію Росією півострова.

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