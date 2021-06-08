Зеленський про розмову з Байденом і про НАТО: Слова не важливі, важливі вчинки

Президент Володимир Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з президентом США Джозефом Байденом, виправлення пресрелізу свого офісу щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Джерело: коментар Зеленського, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України.

У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо в кінці липня в США. Тет-а-тет. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері".

Деталі: Зеленський окремо висловився з приводу слів про ПДЧ в НАТО: "хто і що саме сказав і як ці слова оцінюються".

"Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь", – заявив український президент.

На його думку, значно важливіша максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже "лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні і гарантією захисту кожного українця".

Цьому передувало: Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Розмова Джо Байдена з Володимиром Зеленським відбулася 7 червня з ініціативи американської сторони. Раніше, за даними ЗМІ, Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до саміту президентів США та Росії, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

А український президент дав інтерв'ю, в якому висловив подив рішенням Байдена не вводити санкції для компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2".

Зеленський також заявив, що готовий зустрічатися з Байденом "у будь-яку хвилину та в будь-якій точці планети". У розмові з президентом США він отримав запрошення прибути до Вашингтона в липні.