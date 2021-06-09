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Суд відмовив брату Єрмака у задоволенні позову проти нардепа Лероса

Середа, 9 червня 2021, 09:33
Суд відмовив брату Єрмака у задоволенні позову проти нардепа Лероса

Суд відмовив брату голови Офісу президента Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог до народного депутата Гео Лероса про "захист честі та гідності".

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Лероса

Деталі: У позовних вимогах Єрмак просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює "торгівлю" посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує "свою програму" в силові відомства та "заробляє на державі".

Окрім того позивач просив відшкодувати йому моральну шкоду, яку він оцінив в 1 гривню.

Печерський районний суд Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту.

Більше того, суд зазначає, що Єрмаком не доведено ані факту поширення даної інформації Леросом, ані факту завдання його "честі й гідності" шкоди.

Що передувало: Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації у вересні 2020 року.

Сталося це невдовзі після оприлюднення так званих "плівок Лероса", у яких йшлося про приховування корупційних схем у столиці.

Передісторія:

  • 26 червня 2020 року журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
  • У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.
  • 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Українська правда

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Теми: Гео Лерос Андрій Єрмаксуд
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