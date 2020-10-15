Єрмак та Тищенко подали до суду на Лероса
Брат глави Офісу президента Денис Єрмак та нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".
Джерело: судовий реєстр
Деталі: Обоє подали позов проти Лероса до Печерського райсуду Києва: Єрмак 15 вересня, а Тищенко – ще у червні. Предмет позову ідентичний – "про захист честі, гідності та ділової репутації".
У справі за позовом Єрмака уже обрали склад суду.
Проте у справі Тищенка суд на 21 жовтня призначили судове засідання.
Справу за позовом Тищенка розглядатимуть за правилами загального провадження, а Єрмака - спрощеного, тобто без виклику сторін. Тищенко вимагатиме зобов'язати Лероса до якихось дій (ймовірно, мається на увазі спростування).
Уточнено: Спочатку у новині повідомлялося, що до суду подав глава ОПУ Андрій Єрмак. Насправді позивачем є його брат Денис, який є фігурантом "плівок Єрмака".
Що було раніше: У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.
7 жовтня Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса.
Нагадаємо:
- 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
- 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.
- Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом, щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".