Єрмак та Тищенко подали до суду на Лероса

Глава офісу президента Андрій Єрмак та нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".

Джерело: судовий реєстр

Деталі: Обоє подали позов проти Лероса до Печерського райсуду Києва: Єрмак 15 вересня, а Тищенко – ще у червні. Предмет позову ідентичний – "про захист честі, гідності та ділової репутації".

У справі за позовом Єрмака за місяць лише обрали склад суду.

Проте у справі Тищенка суд на 21 жовтня призначили судове засідання.

Що було раніше: У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

7 жовтня Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса.

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