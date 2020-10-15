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Єрмак та Тищенко подали до суду на Лероса

Четвер, 15 жовтня 2020, 20:51

Глава офісу президента Андрій Єрмак та нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко позиваються до народного депутата Гео Лероса щодо "захисту честі та гідності".

Джерело: судовий реєстр

Деталі: Обоє подали позов проти Лероса до Печерського райсуду Києва: Єрмак 15 вересня, а Тищенко – ще у червні. Предмет позову ідентичний – "про захист честі, гідності та ділової репутації".

У справі за позовом Єрмака за місяць лише обрали склад суду.

Проте у справі Тищенка суд на 21 жовтня призначили судове засідання.

 

Що було раніше: У червні Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність Єрмака, його кума Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

7 жовтня Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса.

Нагадаємо: 

  • 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підряди на будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію Тищенка.
  • 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.
  • Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом, щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакГео Лерос суд


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