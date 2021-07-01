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МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Четвер, 1 липня 2021, 23:03
МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Міністерство охорони здоров’я очікує, що протягом липня до України надійдуть 2 мільйони доз COVID-вакцини Moderna.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україгна"

Пряма мова: "Ми зі США домовилися: нам через механізм COVAX обіцяють поставити найближчим часом 2 мільйони  доз вакцини Moderna".

Деталі: Ляшко також повідомив, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності м-РНК вакцин Pfizer та Moderna. Це питання, за словами міністра, розглядалося на засіданні Національної технічної групи з питань імунізації.

Також міністр зазначив, що найближчим часом до України надійде 5,32 млн доз китайської вакцини Coronavac, 2 млн доз вакцини Pfizer – 1 млн доз ц липні і 1 млн ц серпні.

Ляшко повідомив, що Україна досягла домовленості про постачання 10 млн доз вакцини Novavax, 4 млн доз якої надійде вже в серпні.

Також, за словами Ляшка, ведуться переговори про постачання в серпні і "інших вакцин".

Голова МОЗ заявив, що наявні домовленості і контракти дозволяють розраховувати, що дану ним обіцянку провести 10 млн вакцинацій до кінця літа буде виконано.

Цьому передувало: Україна вже отримала 5 051 576 доз вакцин проти COVID-19 від різних виробників. За кошти держбюджету: 1 913 316 доз CoronaVac, 500 тис. доз  AstraZeneca, 500 760 доз Pfizer. У межах глобальної ініціативи COVAX: 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca, 1 064 700 доз Pfizer.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини в Україні отримали 1 965 658 людей, обидві дози – 710 996 осіб.

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяМОЗЛяшко ВікторCovid-2019коронавірус
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