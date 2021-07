У Безоса намекнули, что полет Брэнсона не будет считаться "космическим"

В компании Джеффа Безоса Blue Origin заявили, что их аппарат New Shepard пролетит выше так называемой линии Кармана - 100 км над уровнем моря, которые являются условной границей между атмосферой Земли и космосом - в отличие от ракетного самолета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Источник: Blue Origin в Twitter

Детали: Отмечается, что "для 96% населения мира космос начинается в 100 км от всемирно признанной линии Кармана. Только 4% мира признают нижний предел в 80 км или 50 миль как начало космоса. New Shepard пересекает обе границы".

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ