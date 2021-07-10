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У Безоса намекнули, что полет Брэнсона не будет считаться "космическим"

Суббота, 10 июля 2021, 03:37

В компании Джеффа Безоса Blue Origin заявили, что их аппарат New Shepard пролетит выше так называемой линии Кармана - 100 км над уровнем моря, которые являются условной границей между атмосферой Земли и космосом - в отличие от ракетного самолета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Источник: Blue Origin в Twitter

Детали: Отмечается, что "для 96% населения мира космос начинается в 100 км от всемирно признанной линии Кармана. Только 4% мира признают нижний предел в 80 км или 50 миль как начало космоса. New Shepard пересекает обе границы".

Напомним:

  • Ракетный самолет Unity, который разрабатывала Virgin Galactic, может подняться на высоту 90 км, в это время люди на борту будут находиться несколько минут в состоянии невесомости.
  • В то же время New Shepard может перевозить пассажиров по прямой вверх-вниз, которая на короткое время превышает 100 км.
  • Брэнсон, основатель Virgin Galactic, полетит в космос 11 июля. Blue Origin запустит экипаж 20 июля.

Темы: космос
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