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Японія евакуює 120 тисяч людей через зливу

Субота, 10 липня 2021, 06:28

Понад 120 тисячам жителів префектур Кагосіма, Міядзакі і Кумамото на острові Кюсю (Японія) наказали евакуюватися через сильний дощ.

Джерело: NHK, Reuters

Деталі: Зазначається, що офіційні особи випустили попередження найвищого рівня за 5-рівневою шкалою попередження про стихійні лиха.

Попередження поширюється на міста Ідзумі, Іса і Сацума-Сендай, а також міста Сацума і Юсуі в Кагосіма. Також постраждали місто Хітойоші в Кумамото і місто Ебін в Міядзакі.

Нагадаємо: Тиждень тому після потужної зливи в Японії сталися зсуви в місті Атамі. Щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти.

Теми: Японіястихійне лихо


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