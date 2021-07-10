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Япония эвакуирует 120 тысяч человек из-за ливня

Суббота, 10 июля 2021, 06:28
Япония эвакуирует 120 тысяч человек из-за ливня

Более 120 тысячам жителей префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото на острове Кюсю (Япония) приказали эвакуироваться из-за сильного дождя.

Источник: NHK, Reuters

Детали: Отмечается, что официальные лица выпустили предупреждение самого высокого уровня по 5-уровневой шкале предупреждения о стихийных бедствиях.

Предупреждение распространяется на города Идзуми, Иса и Сацума-Сендай, а также города Сацума и Юсуи в Кагосима. Также пострадали город Хитоёси в Кумамото и город Эбин в Миядзаки.

Напомним: Неделю назад после мощного ливня в Японии произошли оползни в городе Атами. По меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести.

Темы: Япониястихийное бедствие
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