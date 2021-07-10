Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Япония эвакуирует 120 тысяч человек из-за ливня

Суббота, 10 июля 2021, 06:28

Более 120 тысячам жителей префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото на острове Кюсю (Япония) приказали эвакуироваться из-за сильного дождя.

Источник: NHK, Reuters

Детали: Отмечается, что официальные лица выпустили предупреждение самого высокого уровня по 5-уровневой шкале предупреждения о стихийных бедствиях.

Предупреждение распространяется на города Идзуми, Иса и Сацума-Сендай, а также города Сацума и Юсуи в Кагосима. Также пострадали город Хитоёси в Кумамото и город Эбин в Миядзаки.

Напомним: Неделю назад после мощного ливня в Японии произошли оползни в городе Атами. По меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести.

Темы: Япониястихийное бедствие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас

В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией

Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных

фотоСтало известно имя военного, который в пятницу погиб от пули снайпера

В Украине стало больше больных с подозрением на коронавирус "Дельта" – санврач

Все новости...
Япония
Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей – СМИ
Накануне Олимпиады в Токио введут чрезвычайное положение – СМИ
Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии
Последние новости
23:16
Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас
22:45
В Афганистане идут тяжелые бои за город Кандагар
22:13
В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих
21:38
видеоУкраинка Магучих завоевала "золото" первенства Европы в прыжках в высоту
20:58
Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном – СМИ
20:24
УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией
19:58
Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных
19:31
В Нидерландах – крупнейший с декабря скачок заражений коронавирусом
19:22
фотоСтало известно имя военного, который в пятницу погиб от пули снайпера
18:52
В Тбилиси задержали еще 4 нападавших на СМИ во время акции против ЛГБТ-прайда
Все новости...