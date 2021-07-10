Reuters: США відмовилися надати військову допомогу Гаїті
США відхилили запит Гаїті, де вбили президента Жовенеля Моїза, на допомогу у безпековій сфері.
Джерело: джерело Reuters - високопоставлений чиновник адміністрації США
Деталі: Як зазначається, чиновник сказав, що "наразі немає планів з надання військової допомоги США".
Що передувало: США і Колумбія заявили, що спрямують співробітників правоохоронних органів і розвідки для допомоги Гаїті після того, як ряд їхніх громадян були заарештовані за підозрою у вбивстві Моїза.
Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, оскільки у країні вважали, що порт, аеропорт і енергетична інфраструктура можуть бути метою. Крім того, запит про підкріплення сил безпеки зумовила необхідність провести 26 вересня вибори президента і до законодавчих органів.
Передісторія:
- Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили в ніч на 7 липня в його резиденції, його дружина була поранена.
- Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
- Уряд Гаїті оголосив 15-денний надзвичайний стан.
- Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року.