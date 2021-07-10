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Reuters: США відмовилися надати військову допомогу Гаїті

Субота, 10 липня 2021, 07:08

США відхилили запит Гаїті, де вбили президента Жовенеля Моїза, на допомогу у безпековій сфері.

Джерело: джерело Reuters - високопоставлений чиновник адміністрації США

Деталі: Як зазначається, чиновник сказав, що "наразі  немає планів з надання військової допомоги США".

Що передувало: США і Колумбія заявили, що спрямують співробітників правоохоронних органів і розвідки для допомоги Гаїті після того, як ряд їхніх громадян були заарештовані за підозрою у вбивстві Моїза.

Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої  як аеропорт і порти, оскільки у країні вважали, що порт, аеропорт і енергетична інфраструктура  можуть бути метою. Крім того, запит про підкріплення сил безпеки зумовила необхідність  провести 26 вересня вибори  президента і до законодавчих органів.

Передісторія:

  • Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили в ніч на 7 липня в його резиденції, його дружина була поранена.
  • Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
  • Уряд Гаїті оголосив 15-денний надзвичайний стан.
  • Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року.

Теми: США


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