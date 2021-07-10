Reuters: США відмовилися надати військову допомогу Гаїті

США відхилили запит Гаїті, де вбили президента Жовенеля Моїза, на допомогу у безпековій сфері.

Джерело: джерело Reuters - високопоставлений чиновник адміністрації США

Деталі: Як зазначається, чиновник сказав, що "наразі немає планів з надання військової допомоги США".

Що передувало: США і Колумбія заявили, що спрямують співробітників правоохоронних органів і розвідки для допомоги Гаїті після того, як ряд їхніх громадян були заарештовані за підозрою у вбивстві Моїза.

Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, оскільки у країні вважали, що порт, аеропорт і енергетична інфраструктура можуть бути метою. Крім того, запит про підкріплення сил безпеки зумовила необхідність провести 26 вересня вибори президента і до законодавчих органів.

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