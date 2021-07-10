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Reuters: США отказались предоставить военную помощь Гаити

Суббота, 10 июля 2021, 07:08

США отклонили запрос Гаити, где убили президента Жовенеля Моиза, на помощь в сфере безопасности.

Источник: источник Reuters - высокопоставленный чиновник администрации США

Детали: Как отмечается, чиновник сказал, что "пока нет планов по оказанию военной помощи США".

Что предшествовало:  США и Колумбия заявили, что направят сотрудников правоохранительных органов и разведки для помощи Гаити после того, как ряд их граждан были арестованы по подозрению в убийстве Моиза.

Гаити обратились к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, поскольку в стране считали, что порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура могут быть целью. Кроме того, запрос о подкреплении сил безопасности обусловила необходимость провести 26 сентября выборы президента и в законодательные органы.

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Правительство Гаити объявило 15-дневное чрезвычайное положение.
  • Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 и вступил в должность в феврале 2017 года.

Темы: США
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