Reuters: США отказались предоставить военную помощь Гаити
США отклонили запрос Гаити, где убили президента Жовенеля Моиза, на помощь в сфере безопасности.
Источник: источник Reuters - высокопоставленный чиновник администрации США
Детали: Как отмечается, чиновник сказал, что "пока нет планов по оказанию военной помощи США".
Что предшествовало: США и Колумбия заявили, что направят сотрудников правоохранительных органов и разведки для помощи Гаити после того, как ряд их граждан были арестованы по подозрению в убийстве Моиза.
Гаити обратились к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, поскольку в стране считали, что порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура могут быть целью. Кроме того, запрос о подкреплении сил безопасности обусловила необходимость провести 26 сентября выборы президента и в законодательные органы.
Предыстория:
- Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
- Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
- Правительство Гаити объявило 15-дневное чрезвычайное положение.
- Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 и вступил в должность в феврале 2017 года.