Reuters: США отказались предоставить военную помощь Гаити

США отклонили запрос Гаити, где убили президента Жовенеля Моиза, на помощь в сфере безопасности.

Источник: источник Reuters - высокопоставленный чиновник администрации США

Детали: Как отмечается, чиновник сказал, что "пока нет планов по оказанию военной помощи США".

Что предшествовало: США и Колумбия заявили, что направят сотрудников правоохранительных органов и разведки для помощи Гаити после того, как ряд их граждан были арестованы по подозрению в убийстве Моиза.

Гаити обратились к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, поскольку в стране считали, что порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура могут быть целью. Кроме того, запрос о подкреплении сил безопасности обусловила необходимость провести 26 сентября выборы президента и в законодательные органы.

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