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Війна на Сході: один військовий загинув, троє постраждали

Субота, 10 липня 2021, 08:14

За добу 9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один отримав поранення, двоє – бойове травмування.

Джерело: ранкове зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям".

"Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний".

Деталі: Загалом протягом доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

У районі Троїцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Станом на 7 годину ранку 10 липня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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