Война на Востоке: один военный погиб, трое пострадали
За сутки 9 июля районе ООС в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью, еще один получил ранения, двое – боевое травмирование.
Источник: утренняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью".
"Кроме того, один военный получил ранение, еще двое – боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное".
Детали: Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.
В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.
Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
А возле Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
По состоянию на 7:00 утра 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.