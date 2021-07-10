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Война на Востоке: один военный погиб, трое пострадали

Суббота, 10 июля 2021, 08:14
Война на Востоке: один военный погиб, трое пострадали

За сутки 9 июля районе ООС в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью, еще один получил ранения, двое – боевое травмирование.

Источник: утренняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью".

"Кроме того, один военный получил ранение, еще двое – боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное".

Детали: Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А возле Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00 утра 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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