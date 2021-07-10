Коронавирус в Украине: 507 новых случаев, 364 госпитализированных

За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 человека, 20 больных умерло и 809 выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Среди новых заболевших – 41 ребенок и 33 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 18 520 человек, методом ИФА – 8 452 человека, экспресс-тестами – 13 225 человек.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 240 753 человека; выздоровели – 2 176 919 человек; летальных исходов – 52 592; проведено ПЦР-тестов – 11 020 262.

Что предшествовало: За сутки 8 июля в Украине зафиксировали 655 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 12 человек, госпитализированы 396 человек, выздоровели 885 человек.

Украина находится на 64 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса, а в Европе - на 12 месте.

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