Навчання Sea Breeze офіційно завершилися

Багатонаціональні навчання Sea Breeze 2021 року завершено.

Джерело: ВМС ЗС України, Exercise Sea Breeze у Twitter

Деталі: Як повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, в рамках навчань усі покладені завдання виконано в повному обсязі.

Разом з тим, на сторінці навчань у Twitter повідомляється, що кораблі, які брали участь у навчаннях, повернулися до Одеси.

У суботу кораблі мають вирушити до Болгарії.

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