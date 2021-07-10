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Навчання Sea Breeze офіційно завершилися

Субота, 10 липня 2021, 13:32
Навчання Sea Breeze офіційно завершилися
ВМС України

Багатонаціональні навчання Sea Breeze 2021 року завершено.

Джерело: ВМС ЗС України, Exercise Sea Breeze у Twitter

Деталі: Як повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, в рамках навчань усі покладені завдання виконано в повному обсязі.

Разом з тим, на сторінці навчань у Twitter повідомляється, що кораблі, які брали участь у навчаннях, повернулися до Одеси.

У суботу кораблі мають вирушити до Болгарії.

Передісторія:

  • В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
  • Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
  • Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силиЧорне мореСША
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