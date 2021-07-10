Навчання Sea Breeze офіційно завершилися
Субота, 10 липня 2021, 13:32
Багатонаціональні навчання Sea Breeze 2021 року завершено.
Джерело: ВМС ЗС України, Exercise Sea Breeze у Twitter
Деталі: Як повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, в рамках навчань усі покладені завдання виконано в повному обсязі.
Разом з тим, на сторінці навчань у Twitter повідомляється, що кораблі, які брали участь у навчаннях, повернулися до Одеси.
У суботу кораблі мають вирушити до Болгарії.
Передісторія:
- В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
- Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
- Керівник навчань Sea Breeze-2021 від американської сторони капітан ВМС США Стюарт Бауман вважає, що рівень співпраці учасників військових навчань Sea Breeze-2021 був найвищим і українці добре справилися.