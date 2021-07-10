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Учения Sea Breeze официально завершились

Суббота, 10 июля 2021, 13:32
ВМС Украины

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 года завершены.

Источник: ВМС ВС Украины, Exercise Sea Breeze в Twitter

Детали: Как сообщил командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа, в рамках учений все возложенные задачи выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, на странице учений в Twitter сообщается, что корабли, которые участвовали в учениях, вернулись в Одессу.

В субботу корабли должны отправиться в Болгарию.

Предыстория:

  • В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
  • Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
  • Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман считает, что уровень сотрудничества участников военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.

Темы: Вооруженные силыЧерное мореСША
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