Учения Sea Breeze официально завершились

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 года завершены.

Источник: ВМС ВС Украины, Exercise Sea Breeze в Twitter

Детали: Как сообщил командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа, в рамках учений все возложенные задачи выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, на странице учений в Twitter сообщается, что корабли, которые участвовали в учениях, вернулись в Одессу.

В субботу корабли должны отправиться в Болгарию.

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