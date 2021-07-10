Учения Sea Breeze официально завершились
Суббота, 10 июля 2021, 13:32
Многонациональные учения Sea Breeze 2021 года завершены.
Источник: ВМС ВС Украины, Exercise Sea Breeze в Twitter
Детали: Как сообщил командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа, в рамках учений все возложенные задачи выполнены в полном объеме.
Вместе с тем, на странице учений в Twitter сообщается, что корабли, которые участвовали в учениях, вернулись в Одессу.
В субботу корабли должны отправиться в Болгарию.
Предыстория:
- В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
- Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.
- Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман считает, что уровень сотрудничества участников военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.