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Стало відоме ім'я військового, який у п'ятницю загинув від кулі снайпера

Субота, 10 липня 2021, 19:22
Стало відоме ім'я військового, який у п'ятницю загинув від кулі снайпера

Під час виконання бойового завдання поблизу Золотого загинув старший солдат Володимир Яськів, йому було 43 роки.

Джерело: повідомлення 24-ї ОМБр імені короля Данила у Facebook

Дослівно: "Вчора, 9 липня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте загинув наш побратим – старший солдат Яськів Володимир Богданович.

Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли  окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру".

Деталі: Як повідомляють військові, по ворогу відкрили вогонь у відповідь, але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне, ворожий снайпер його смертельно поранив.

Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року у селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.

Нагадаємо:

9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один був поранений, і двоє – отримали бойове травмування.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбасООС
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