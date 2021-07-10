Стало відоме ім'я військового, який у п'ятницю загинув від кулі снайпера
Під час виконання бойового завдання поблизу Золотого загинув старший солдат Володимир Яськів, йому було 43 роки.
Джерело: повідомлення 24-ї ОМБр імені короля Данила у Facebook
Дослівно: "Вчора, 9 липня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте загинув наш побратим – старший солдат Яськів Володимир Богданович.
Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру".
Деталі: Як повідомляють військові, по ворогу відкрили вогонь у відповідь, але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне, ворожий снайпер його смертельно поранив.
Володимир Богданович Яськів народився 29 липня 1977 року у селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.
Нагадаємо:
9 липня в районі ООС внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям, ще один був поранений, і двоє – отримали бойове травмування.