Стало известно имя военного, который в пятницу погиб от пули снайпера

Во время выполнения боевого задания вблизи Золотого погиб старший солдат Владимир Яськив, ему было 43 года.

Источник: сообщение 24-й ОМБр имени короля Даниила в Facebook

Дословно: "Вчера, 9 июля, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш побратим – старший солдат Яськив Владимир Богданович.

Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра".

Детали: Как сообщают военные, по врагу открыли ответный огонь, но при смене позиции старшим солдатом Яськивым случилось непоправимое - вражеский снайпер его смертельно ранил.

Владимир Богданович Яськив родился 29 июля 1977 в поселке Большие Борки на Тернопольщине. Вскоре должен был был отмечать свое 44-летие.

Напомним:

9 июля в районе ООС в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один был ранен, и двое – получили боевое травмирование.