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Новий рекорд: майже 115 тисяч щеплених від COVID за добу

Субота, 10 липня 2021, 08:52

За добу 9 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено рекордні 114 660 осіб.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: З них вакциновано першою дозою – 53 820 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) –  60 840 осіб.

За 9 липня було зроблено на 5 500 щеплень більше, ніж за попередню добу. 

Вакцинацію здійснювали силами 697 мобільних бригад з імунізації, 1 562 пунктів щеплення і 38 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 20 319 щеплень, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 477 616 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 420 668 щеплень. Вакциновано – 2 277 228 осіб, з них отримали першу дозу – 2 277 226 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 143 442 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Станом на 9 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 788 697 людей.

Що передувало8 липня в Україні проти COVID-19 вакцинували 109 160 осіб – тоді це теж була найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці вакцинальної кампанії. 

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинація


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