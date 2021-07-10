В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации граждане могут по собственному желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Источник: руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook

Прямая речь: "Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации.

На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду".

Детали: По словам Кухара, из этой статистики можно сделать вывод, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.

При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Напомним:

За сутки 9 июля в Украине против COVID-19 было привито рекордных 114 660 человек.

В мае министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП