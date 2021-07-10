Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

Суббота, 10 июля 2021, 22:13
В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации граждане могут по собственному желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Источник: руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook

Прямая речь: "Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации.

На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду".

Детали: По словам Кухара, из этой статистики можно сделать вывод, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.

При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Напомним:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЧерниговкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: