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В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

Суббота, 10 июля 2021, 22:13

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации граждане могут по собственному желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Источник: руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар в Facebook

Прямая речь: "Вот и прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer, сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации.

На сегодняшний день имеем следующие цифры: 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood, 420 также вакциной Pfizer в ЦУМ Чернигова, и всего 194 человека пришло вакцинироваться вакциной CoronaVac в Деснянскую райраду".

Детали: По словам Кухара, из этой статистики можно сделать вывод, что жители города предпочитают вакцину Pfizer.

При этом в минувшие выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac.

Кухар напомнил, что в воскресенье, 11 июля, в торговых центрах Чернигова ЦУМ и Hollywood с 10:00 до 16:00 будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Напомним:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинацияЧерниговкоронавирус
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