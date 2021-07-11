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Більшість бразильців підтримують імпічмент Болсонару – Reuters

Неділя, 11 липня 2021, 02:58
Більшість бразильців підтримують імпічмент Болсонару – Reuters

Вперше більшість бразильців підтримують імпічмент президента Жаїра Болсонару.

Джерело: Reuters із посиланням на опитування Datafolha

Деталі: Згідно з опитуванням, 54% бразильців підтримують запропоновану нижньою палатою країни процедуру імпічменту щодо Болсонару.

У той же час 42% виступають проти імпічменту.

Ще в одному раніше опублікованому опитуванні Datafolha 51% бразильців заявили, що не схвалюють Болсонару, що стало найвищим показником з моменту його вступу на посаду в січні 2019 року.

Рейтинг Болсонару різко знизився на тлі пандемії коронавірусу, а також це пов'язано з підозрами в корупції при закупівлі ковід-вакцин.

Передісторія:

  • Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Бразилії, вимагаючи імпічменту президента Жаїра Болсонару через його реагування на пандемію COVID-19.
  • Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції. Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
  • Нині сенат Бразилії проводить розслідування дій уряду в зв'язку з пандемією і повільним розгортанням програми вакцинації.
  • У Бразилії 22 червня зафіксували як мінімум 114 139 нових випадків COVID-19 – це рекордна кількість добових заражень.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бразиліяімпічмент
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