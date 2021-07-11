Більшість бразильців підтримують імпічмент Болсонару – Reuters

Вперше більшість бразильців підтримують імпічмент президента Жаїра Болсонару.

Джерело: Reuters із посиланням на опитування Datafolha

Деталі: Згідно з опитуванням, 54% бразильців підтримують запропоновану нижньою палатою країни процедуру імпічменту щодо Болсонару.

У той же час 42% виступають проти імпічменту.

Ще в одному раніше опублікованому опитуванні Datafolha 51% бразильців заявили, що не схвалюють Болсонару, що стало найвищим показником з моменту його вступу на посаду в січні 2019 року.

Рейтинг Болсонару різко знизився на тлі пандемії коронавірусу, а також це пов'язано з підозрами в корупції при закупівлі ковід-вакцин.

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