Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters

Впервые большинство бразильцев поддерживают импичмент президента Жаира Болсонару.

Источник: Reuters со ссылкой на опрос Datafolha

Детали: Согласно опросу, 54% бразильцев поддерживают предложенную нижней палатой страны процедуру импичмента Болсонару.

В то же время 42% выступают против импичмента.

Еще в одном ранее опубликованном опросе Datafolha 51% бразильцев заявили, что не одобряют Болсонару, что стало самым высоким показателем с момента его вступления в должность в январе 2019 года.

Рейтинг Болсонару резко снизился на фоне пандемии коронавируса, а также это связано с подозрениями в коррупции при закупке ковид-вакцин.

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