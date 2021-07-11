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Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters

Воскресенье, 11 июля 2021, 02:58
Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters

Впервые большинство бразильцев поддерживают импичмент президента Жаира Болсонару.

Источник: Reuters со ссылкой на опрос Datafolha

Детали: Согласно опросу, 54% бразильцев поддерживают предложенную нижней палатой страны процедуру импичмента Болсонару.

В то же время 42% выступают против импичмента.

Еще в одном ранее опубликованном опросе Datafolha 51% бразильцев заявили, что не одобряют Болсонару, что стало самым высоким показателем с момента его вступления в должность в январе 2019 года.

Рейтинг Болсонару резко снизился на фоне пандемии коронавируса, а также это связано с подозрениями в коррупции при закупке ковид-вакцин.

Предыстория:

  • Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его реагирования на пандемию COVID-19.
  • Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
  • Сейчас сенат Бразилии проводит расследование действий правительства в связи с пандемией и медленным развертыванием программы вакцинации.
  • В Бразилии 22 июня зафиксировали как минимум 114 139 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество суточных заражений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилияимпичмент
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